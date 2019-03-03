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У Фінляндії чоловік з ножем напав на перехожих: є постраждалі

03.03.2019

В Финляндии мужчина с ножом напал на прохожих: есть пострадавшиеОсобу нападника відома, але він втік з місця події.

Чоловік з ножем у Гельсінкі напав на перехожих, в результаті поранення отримали двоє дорослих і дитина. Про це повідомили в прес-службі місцевої поліції в Twitter.

“Згідно з попередньою інформацією, чоловік поранив ножем двох дорослих і одну дитину на вулиці Сантавуорентие”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що всіх постраждалих доставили в лікарню, де їм надали необхідну допомогу.

Також правоохоронці повідомили, що особу нападника відома, але він втік з місця події. Поліція проводить необхідні заходи для затримання зловмисника.

В Финляндии мужчина с ножом напал на прохожих: есть пострадавшие

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