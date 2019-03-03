У Британії посла РФ звинувачують у роботі на спецслужби

Яковенко був агентом радянської розвідки.

Два депутати палати громад британського парламенту – консерватор Боб Сили і незалежний парламентарій Іен Остін – звернулися до глави МЗС країни Джеремі Ханту через діяльність посла Росії в Великобританії. Вони закликають ретельно вивчити можливий зв’язок Олександра Яковенка з КДБ і ГРУ.

Яковенко був агентом радянської розвідки в ході своєї роботи у постійному представництві УРСР при ООН у 80-х роках, пише The Mail on Sunday з посиланням на власне розслідування.

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Видання апелює до офіційних документів про склад співробітників радянського постпредства при ООН в Нью-Йорку за 1985 і 1986 роки. З них випливає, що Яковенко залишив свою посаду в постпредстве і повернувся в Москву як раз тоді, коли з США вислали групу з 25 радянських дипломатів.

The Mail on Sunday зазначає, що в той час джерела американських ЗМІ в адміністрації президента Рональда Рейгана стверджували, що ця висилка “стане нищівним ударом по КДБ і ГРУ в Нью-Йорку” і торкнеться “старших офіцерів розвідки”.

У посольстві Росії в Великобританії з реакцією не забарилися. Там розслідування британських ЗМІ назвали наклепом.

У річницю інциденту замість результатів розслідування, ми стали свідками безпрецедентної наклепницької атаки в британській пресі на посольство та особисто посла,– заявили там.

У російському відомстві стверджують, що всі дії добре зрежисовані з часу” і “викликають співчуття”, а ще – там чекають вибачень.