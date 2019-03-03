«Його доходи збільшилися в 82 рази, а Україна стала найбіднішою в Європі»: Кравчук звернувся до українського народу

Перший Президент України Леонід Кравчук спробував відкрити очі народу України простими речами.

Президент Кравчук прямо натякає народу України, що не може Президент воюючої держави стати багатшими тільки за офіційним даними більше ніж у 82 рази за рік.

Кравчук каже, що за офіційними даними, за відкритими джерелами, Порошенко збільшив свій дохід в 82 рази всього за 1 рік.

В цей же час ООН офіційно визнає Україну голодуючої країною в центрі Європи на рівні з африканськими племенами.

Країна в центрі Європи всього за 5 років правління нинішнього режиму стає найбіднішою в Європі, найбільш корумповану в Європі, де Президент збільшує свої доходи в 82 рази.

На думку Кравчука це кричущий факт, який, здавалося б, повинен відкрити очі кожному громадянину України.

Кравчук зазначив, що безумовно війна впливає на економіку. Але війна також мала вплинути і на рівень корупції. У воюючій країні корупція присікається на корені, а Україна, навпаки за 5 років стала найбільш корумпованою країною з Президентом клептократом на верху.

Втім результат 5-річки Порошенко видно на обличчя. 10 мільйонів українців на заробітках у Росії та країнах ЄС. Тільки за рахунок їхніх грошей сьогодні і живе наша держава.

Ті хто залишився або перебуває за межею бідності, або живиться за рахунок грошей родичів які надсилають їм з Росії і країн ближнього зарубіжжя.

В цей же час нинішня влада нажила такий стан, що колишньої влади дійсно таке і сниться не могло.

Кравчук відкрито натякає, що влада нажилася на крові власного народу, що в історії нашої країни ніколи такого не було.