США створюють коаліцію для повалення президента Венесуели

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон розповів про плани Вашингтона створити коаліцію для зміни влади у Венесуелі.

За його словами, зусилля повинні об’єднати всі противники «нелегітимного» Ніколаса Мадуро, які визнають «тимчасовим президентом лідера опозиції Хуана Гуайдо.

Болтон знову назвав «режим Мадуро» злочинним і корумпованим і пообіцяв не залишати спроби його повалення.

«Я б хотів б бачити коаліцію, широку настільки, наскільки ми можемо зібрати, щоб змінити змінити весь корумпований режим. Це ми й намагаємося зробити», — сказав він в інтерв’ю CNN.