Справа мого сина з брехливих фактів продано за 30 срібняків, – Гладковський

Тимчасово відсторонений від посади перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олег Гладковський виступив із заявою на захист свого сина Ігоря Гладковського.

Олег Гладковський назвав справу про розкрадання в “Укроборонпромі” компіляцією з провокаційних фактів.

“Справа, в якій фігурує мій син, яке, очевидно, було штучно скомпільовано з брехливих провокаційних фактів і продано за 30 срібняків, намагаються використовувати у виборчій кампанії”, – заявив Гладковський.

Перший заступник голови РНБО вважає, що його опонентам нецікаво розслідування НАБУ, і тому вони привертають посилають “атакувати будинок його сина” представників радикальних організацій.

“Я написав заяву про відсторонення від посади на час слідства, а мій син повністю співпрацює з правоохоронними органами для розслідування оприлюдненої інформації. Ми просимо припинити силове тиск на нашу сім’ю і на слідство”, – підсумував Гладковський.

Нагадаємо, 25 лютого команда “Bihus.info” опублікувала розслідування, в якому йдеться про схеми по розкраданню в оборонному комплексі України. Фігурантом розслідування є син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.