В Італії спіймали одного з найбільш розшукуваних мафіозі

Ді Лауро схопили в квартирі на півдні Неаполя.

Поліція заарештувала боса італійської мафіозного угрупування “Каморри” Марко Ді Лауро – одного з найбільш розшукуваних злочинців Італії.

Після більш ніж 14 років полювання за мафіозі італійські власті заарештували Ді Лауро в суботу.

Ді Лауро схопили в квартирі на півдні Неаполя – в операції брали участь 150 офіцерів поліції. Коли Ді Лауро знайшли, він сидів зі своїми двома котами і їв пасту. Опору не чинив. За повідомленнями ЗМІ, він тільки висловив стурбованість долею своїх котів.

Італійські ЗМІ повідомили, що арешт був пов’язаний з вбивством, яке сталося раніше в суботу, і яке здійснив пов’язаний з Ді Лауро людина.

Прем’єр-міністр Джузеппе Конте в Twitter подякував поліцію за затримання “супербеглеца”. Міністр внутрішніх справ Сальвини також привітав правоохоронців з “дуже важливою місією”.

За даними МВС, Ді Лауро був одним з чотирьох найбільш розшукуваних злочинців Італії. Він вважається другим найбільш небезпечним людиною в Італії після боса сицилійської мафії Маттео Мессіни Денаро.

У 2004 році він пішов від затримання під час масового поліцейського рейду. Ді Лауро вважають відповідальним як мінімум за чотири вбивства.

Щонайменше 130 осіб були вбиті в результаті жорстокої боротьби за владу, коли клан Амато-Пагано відокремився від клану Ді Лауро в 2004 році.