Син російського мільярдера напав на хокеїста і пристойно отгреб у відповідь

Хокеїст “Тороса” з Нєфтєкамську Володимир Бобилєв став справжньою зіркою у вболівальницьких колах після матчу плей-офф Вищої ліги своєї команди з “Динамо” із Санкт-Петербурга.

В кінці другого тайму Бобильов зчепився з динамівцем Павлом Роттенбергом – 19-річним сином російського мільярдера Аркадія Ротенберга, якого ще називають другом дитинства Володимира Путіна. За сумісництвом Роттенберг-старший ще й член правління Федерації хокею Росії.

В кінці другого періоду в кутку біля борту сталося зіткнення двох хокеїстів команд. Ротенберг спробував кинутися на допомогу партнеру, але Бобильов, який старше опонента на три роки, почав його утримувати, чим викликав обурення сина олігарха.

Ротенберг кинувся з кулаками на липчанина, але в підсумку пристойно заробив. Має досвід бійок ще в юніорських лігах Північної Америки Бобильов завдав супротивникові набагато більше чутливих ударів і завершив поєдинок тим, що перекинув динамівця на лід.