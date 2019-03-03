У Китаї заборонили їздити на громадському транспорті

Китай заблокував 5 мільйонів спроб придбати квитки на потяг у 2018 році.

Все з-за мобільного додатку, яке показує боржників.

Згідно з новим звітом від Associated Press, Китай заблокував 5 мільйонів спроб придбати квитки на потяг у 2018 році. Причиною став поганий соціальний рейтинг. Крім того, 128 чоловік були позбавлені можливості виїжджати за межі Китаю з-за не сплачених податків, а 17 мільйонів спроб купити квитки на літак були заблоковані.

Раніше уряд Китаю запустив мобільний додаток, яке показує користувачу, коли хтось поруч з ними є «людиною з низьким соціальним рейтингом».

Додаток заохочує користувачів повідомляти про одному з цих людей, якщо відомо, що вони купують товари, які їм не по кишені, або витрачають гроші, яких у них не повинно бути.