ЦВК Молдови затвердив остаточні підсумки парламентських виборів

Центральна виборча комісія Молдови затвердила остаточні результати парламентських виборів, які пройшли 24 лютого.

Згідно з оприлюдненими даними, до парламенту Молдови наступного скликання увійшли Партія соціалістів з 35-ма мандатами (18 місце за партійними списками і 17 по одномандатних округах), Демократична партія – 30 мандатів (відповідно, 13 і 17 місць), виборчий блок ACUM – 26 (14 плюс 12) і партія “Шора” – 7 мандатів (5+2). До парламенту увійшли і три незалежні кандидати.

У майбутній парламент країни увійшли 25 жінок і 76 чоловіків.

Протокол Центрвиборчкому про затвердження результатів парламентських виборів буде направлений до Конституційного суду, у якого є 5 днів для того, щоб затвердити (або не затвердити) підсумки голосування.

Якщо інстанція затвердить результати виборів, президент Молдови призначить дату першого засідання нового складу законодавчого органу.