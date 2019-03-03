В Естонії завершилося голосування на парламентських виборах

В Естонії обирають депутатів до парламенту країни.

Голосування на парламентських виборах в Естонії закінчилося, і почався підрахунок голосів.

Особливості голосування в Естонії такі, що екзит-поли на виборах не мають великого значення. У країні розвинена система електронного держави, відповідно е-голосування (по інтернету) і попереднє голосування завершилося вже в середу. У ньому взяли участь майже 350 тисяч громадян, тобто близько 40% виборців (велика частина яких проголосувала саме електронним способом).

В Естонії обирають депутатів у парламент країни – Рійгікогу, що складається з 101 депутата.

Боротьбу за 101 місце в парламенті ведуть 10 партій. Для попадання в Рійгікогу партія повинна отримати по країні не менше 5% голосів.

На цих виборах є кілька інтриг. Перш за все, хто займе перше місце: Центристська партія або Реформістська (рейтинг обох – понад 20%). Центристи довгий час вважалися яскраво вираженою проросійською партією. Однак останнім часом їх риторика і практика дещо змінилися, центристи очолили правлячу коаліцію (Естонія – парламентська республіка), прем’єр-міністром став центрист Юрі Ратас. При цьому країна продовжує чітко виражений євроатлантичний курс. У свою чергу, реформісти, попередні роки незалежності займали провідні місця в естонській політики, намагаються повернути втрачені позиції.

Крім того, невідомо, наскільки збільшить свою присутність в парламенті правопопулистская, євроскептична партія EKRE (Консервативна народна партія Естонії), яку підозрюють у зв’язках з Росією (рейтинг – до 20%).