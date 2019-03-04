ЦВК надрукує майже в 2 рази більше бюлетенів, ніж виборців в Україні

Центральна виборча комісія оприлюднила інформацію про намір укласти договір з державним підприємством “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” на виготовлення виборчих бюлетенів для голосування.

Кількість бюлетенів становить 60 млн. 359 тисяч 600 штук, що в два рази перевищує кількість виборців. Про це свідчать дані ProZorro.

Слід зазначити, що станом на 31 грудня 2018 року в Держреєстрі виборців значиться 35 млн 602 тисячі 855 осіб.

Зазначається, що загальна вартість замовлення становить 166,36 млн грн.

ЦВК обрав комбінат “Україна” шляхом переговорної процедури, посилаючись на закон “Про вибори Президента України”, яким передбачається, що виборчі бюлетені є документами суворої звітності, які містять ступеня захисту.

Відповідно до вимог Закону України “Про вибори Президента України”, ЦВК має забезпечити виготовлення виборчих бюлетенів протягом 16 календарних днів.