ЗМІ назвали причину провалу переговорів Трампа та Кіма

Кім відмовився задовольнити вимогу.

Другий саміт Дональда Трампа і Кім Чен Ина, який відбувся у В’єтнамі, завершився достроково-за відмови КНДР закрити секретне підприємство по збагаченню урану на вимогу США.

За його інформацією, американська делегація надіслала своїм північнокорейським колегам розвідувальні дані про секретні установки по збагаченню урану і зажадала їх демонтажу. Мова йде про об’єкт під назвою “Кангсон”.

Коли Кім відмовився задовольнити вимогу, переговори провалилися. Трамп полетів назад у Вашингтон, а Кім залишився у В’єтнамі з дводенним офіційним візитом.

Трамп в публічних коментарях намагався приховати важливість цього підприємства, щоб не поставити під загрозу майбутні переговори з КНДР.

За підсумками саміту в Ханої планувалося підписання декларації, однак саміт завершився достроково і домовленостей з денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.