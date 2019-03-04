Повінь – зміна системи

Menu
Close

ЗМІ назвали причину провалу переговорів Трампа та Кіма

04.03.2019

СМИ назвали причину провала переговоров Трампа и КимаКім відмовився задовольнити вимогу.

Другий саміт Дональда Трампа і Кім Чен Ина, який відбувся у В’єтнамі, завершився достроково-за відмови КНДР закрити секретне підприємство по збагаченню урану на вимогу США.

За його інформацією, американська делегація надіслала своїм північнокорейським колегам розвідувальні дані про секретні установки по збагаченню урану і зажадала їх демонтажу. Мова йде про об’єкт під назвою “Кангсон”.

Коли Кім відмовився задовольнити вимогу, переговори провалилися. Трамп полетів назад у Вашингтон, а Кім залишився у В’єтнамі з дводенним офіційним візитом.

Трамп в публічних коментарях намагався приховати важливість цього підприємства, щоб не поставити під загрозу майбутні переговори з КНДР.

За підсумками саміту в Ханої планувалося підписання декларації, однак саміт завершився достроково і домовленостей з денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.

Читайте також:   З американського табору — в лідери терору. Ким був глава ІГ* аль-Багдаді
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *