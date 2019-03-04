«Закінчується – як завжди»: після Зеленського Геращенко жорстко накинулася на Тимошенко

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила 3 березня в Facebook, що передвиборча кампанія лідера парламентської фракції “Батьківщина” Юлії Тимошенко закінчується, “як завжди”, темами тарифів і СРСР.

“А чому пообіцяла повернути тільки вклади СРСР? Давайте і СРСР повернемо, чого вже там… Р. S. Як добре все починалося – блокчейны всякі, інновації. Закінчується – як завжди – тарифи і вклади СРСР”, – написала Геращенко.

2 березня кандидат на пост президента України, лідер парламентської фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко пообіцяла, що протягом наступних п’яти років громадянам України проіндексують і повернуть їх заощадження в Ощадбанку СРСР.

Вибори президента в Україні призначені на 31 березня 2019 року. Виборча кампанія стартувала 31 грудня 2018 року. На пост глави держави претендувало 44 кандидата.