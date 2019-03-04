У США повідомили про 23 жертви торнадо

В Алабамі оголошений режим НС

В результаті двох торнадо в окрузі Чи американського штату Алабама загинули не менше 23 осіб.

Наголошується, що до цих пір деякі люди поки вважаються зниклими без вести, кілька людей госпіталізовані з важкими травмами.

Медичний центр східної Алабами повідомив, що прийняв більше 40 постраждали від торнадо і очікує прийняти ще більше. Деякі люди відразу направляються в сусідні лікарні.

У всьому штаті Алабама оголошено режим надзвичайного стану. Кілька десятків тисяч людей залишилися без світла, всі школи округу 4 березня будуть закриті.