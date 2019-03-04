США вирішили відкрити всесвітню мережу по боротьбі з російським впливом

Глобальні системи протидії інформаційному впливу Росії за кордоном збираються створити США в 2019-2020 роках. Про це повідомила газета «Известия» з посиланням на два джерела в політичних колах, знайомих з ситуацією.

Зокрема, Сполучені Штати планують запустити всесвітню мережу Національних центрів цифрових розслідувань. До роботи будуть залучені місцеві ЗМІ та НУО. Для цієї ж мети можуть бути використані такі компанії, як Google, Facebook і Twitter.

За даними видання, цієї весни три пілотних проекти стартують в Грузії, а також на Балканах і в Прибалтиці.

«Головне завдання таких офісів — виявляти і перешкоджати впливу Москви на громадську думку в цих країнах», — пояснив співрозмовник газети.

Він уточнив, що в країнах, де будуть відкриті такі центри, частина населення з симпатією ставиться до Росії і російської влади. Відповідно мета проектів — боротьба з подібними тенденціями.

Більш того, мережа проведе моніторинг для виявлення «фактів втручання Москви в електоральні процеси». США випробують ці методи на березневих президентських виборах і на виборах у Європейський парламент. Воно пройде в травні.

