Обшуки в Полтавській ОДА: НАБУ знайшло хабарний Mercedes-Benz за 10 млн грн

Детективи НАБУ підозрюють, що голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко отримав в якості хабара від концерну “Алві Рід” дорогоцінний Mercedes-Benz G 63 AMG вартістю близько 10 млн грн.

22 лютого НАБУ провело обшуки на роботі і вдома у чиновниковПолтавской ОДА. З судових постанов відомо, що детективи підозрюють у корупції голову Полтавської ОДА Валерія Головка, його першого заступника Андрія Песоцького, радника останнього Олександра Литвинова та начальника Департаменту будівництва Тимофія Голбана.

На думку слідчих, ті вимагали та отримували “відкати” від підрядників, хабарі сплачувались грошима, цінними гаджетами і елітними авто. В ОДА заявили, що дії НАБУ – помста за розірвання угоди з консорціумом “Алві Рід”, а чиновники стали жертвами аферистів цієї фірми.

У судовій постанові зазначено, що НАБУ підозрює, що фіндиректор консорціуму “Алві Рід” Альбер Уваров одержав вимогу від першого заступника голови Полтавської ОДА Андрія Песоцького придбати для голови ОДА Валерія Головка новий автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG в якості подарунка на день народження.

За даними слідства 16.11.2017 Уваров придбав автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, ідентифікаційний номер (номер кузова) WDB4632721X281879, 2017 випуску, чорного кольору, вартістю близько 120 тис. євро, та скоїв тюнінгові роботи в тюнінг-ательє Brabus, за які заплатив ще близько 170 тис. євро.

“Загальна вартість неправомірної вигоди, отриманої Головко Ст. А., у вигляді автомобіля Mercedes-Benz G 63 AMG, становлять приблизно 320 тис. євро”, – повідомили в НАБУ.

НАБУ підозрює, щоб уникнути викриття правоохоронцями Головко дав вказівку зареєструвати авто на Кременчуцького В’ячеслава Івановича. Реєстраційний номер авто – ВИ3948СМ.

Mercedes-Benz з постанови НАБУ привезли з-за кордону і вперше зареєстрували 28 грудня 2017. Це через два тижні після дня народження Валерія Головка. Потім автомобіль перереєстрували 14 березня (дата збігається з часом реєстрації Geländewagen Кременчуцького).