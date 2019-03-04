Гуайдо анонсував нові протести у Венесуелі

Опозиціонер повертається в країну.

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що повертається в країну з Колумбії.

Крім того, він закликав жителів вийти на протести в понеділок, 4 березня.

Про те, де саме відбудуться протести в Каракасі та інших містах Венесуели, Гуйадо пообіцяв повідомити в соцмережах.

Раніше глава Венесуели Ніколас Мадуро пригрозив Гуайдо кримінальним переслідуванням у випадку, якщо той повернеться з Колумбії.

Хуан Гуайдо, яким Верховний суд заборонив залишати Венесуели, виїхав в Колумбію 22 лютого, де відвідав благодійний концерт.

За словами Гуайдо, при виїзді з Венесуели він скористався допомогою військових.

В ході перебування в Колумбії Гуайдо провів зустріч з віце-президентом США Майком Пенсія, а також відвідав зустріч учасників Групи Ліми, створеної для розв’язання кризи у Венесуелі.