Стартували військові навчання США і Південної Кореї

Раніше навчання були скасовані.



США і Південна Корея в понеділок, 4 березня, починають командно-штабні навчання під кодовою назвою Dong Maeng.

Про це заявили в командуванні силами США в Південній Кореї і об’єднаному комітеті начальників штабів збройних сил Республіки Корея, повідомляє Інтерфакс-Україна.

“Dong Maeng, що означає Союз, прийшли на зміну раніше проведених навесні військових навчань Key Resolve і Foal Eagle, і будуть зосереджені на проведенні стратегічних, оперативних і тактичних аспектах загальновійськових операцій на Корейському півострові”, – йдеться в спільній заяві.

У штабі зазначили, що майбутні вчення важливі для підготовки і підтримки боєздатності армій двох країн, а також “мають вирішальне значення для підтримки і зміцнення Альянсу”.

США і Південна Корея домовилися припинити дві серії регулярних військових навчань.

Як заявив президент США Дональд Трамп, рішення про скасування спільних навчань було прийнято, щоб заощадити.