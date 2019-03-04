Рубль навесні потрапить в ідеальний шторм: 73 за долар

Російський рубль залишається стабільним вже кілька місяців після різкого падіння в кінці 2018 року. Навіть оприлюднення чергового пакету американських санкцій у середині лютого призвело до зростання курсу долара всього на рубль з невеликим, після чого російська валюта ще й скоригувала падіння.

Незважаючи на це, більшість експертів сходиться на тому, що рубль вичерпав потенціал для зміцнення. До цього його підтримував податковий період і зростаючі ціни на нафту. Однак тепер ці фактори більше не актуальні, зате в силу вступає цілий комплекс причин, які можуть призвести до зростання курсу долара вже цієї весни. У найгіршому сценарії розвитку подій, травневі свята ми будемо зустрічати з курсом далеко за 70 рублів за долар.

Найнеприємніше, що ряд цих факторів абсолютно не залежить від самої Росії, і вплинути на них вона практично не в змозі. Наприклад, як вважає економіст, доцент кафедри фінансових ринків та фінансового інжинірингу РАНХиГС при президенті Росії Сергій Хестанов зараз майбутнє курсу безпосередньо пов’язана з торговими переговорами між Китаєм і США. Якщо сторонам не вдасться домовитися або, що ще гірше, між ними почнеться справжня торгова війна, можливе падіння цін на нафту до непередбачуваних рівнів, що, без сумніву, боляче вдарить по російській валюті.

— На курс рубля впливає і ціни на нафту, і санкційна риторика, — говорить Сергій Хестанов. — Але мені здається, що найважливіший фактор буде пов’язаний з переговорами між Китаєм і США по торгових мит. Китай — дуже значимий світовий споживач всіх видів сировини, тому навіть помірне зниження його споживання сильно впливає на баланс цін на ринку.

На початку березня переговори повинні завершитися, і це самий важливий фактор, який визначить курс долара на найближчі місяці.

«СП»: — Які можливі варіанти?

— Якщо США і Китай домовляться, ціни на нафту залишаться поблизу поточних рівнів і нічого особливого з рублем не відбудеться. Але якщо мита будуть сильно підвищені або не буде укладено жодної угоди, ціни на нафту помітно знизяться, і це вже не може не позначитися на курсі нашої валюти. Звичайно, нафтові котирування впадуть не миттєво після оголошення підсумків переговорів. Але учасники ринку різко переглянуть свої оцінки в бік песимістичності, і сказати, до яких меж дійдуть в цьому випадку ціни на нафту, зараз практично неможливо.

«СП»: — А що з антиросійськими санкціями, вони будуть впливати на рубль?

— Мені здається не те, що в найближчі місяці, а в найближчі роки, велика частина нових санкцій буде носити риторичний характер. До тих пір, поки нічим замінити російські нафту і газ, зовсім вже критичного шкоди вони нашій економіці наносити не будуть. Санкції теж будуть впливати, в тому числі на курс рубля, але, швидше, як психологічний фактор.

Аналітик групи компаній «Фінам» Олексій Коренєв вважає, що і санкції скидати з рахунків не можна, тим більше що в гіршому випадку вони торкнуться ще й російські проекти з виробництва скрапленого газу (СПГ).

— На курс традиційно впливають ціни на енергоносії. Все-таки значну частину валютної виручки країна отримує саме від експорту вуглеводнів. Але курс не завжди змінюється лінійно. Наприклад, в минулому році з-за тиску з боку Центробанку, який купував валюту для Мінфіну на виконання бюджетного правила, при зростанні нафти рубль не ріс. Зате коли нафта падала гривня падала разом з нею. Ситуація була асиметричною.

Зараз ситуація виглядає оптимістично. Обсяг закупівлі валюти ЦБ визначається за цінами на нафту в попередні місяці. У грудні 2018-го ціни на нафту були дуже низькими і доходили до 53 доларів за барель, в січні-лютому вони почали рости, але в середньому не перевищували 64-66 доларів. Тому вплив нафти на рубль є, і якщо подивитися на графік, ми побачимо кореляцію, близьку до одиниці. Але все буде залежати від інших факторів.

«СП»: — Які саме?

— Від того, як саме ЦБ буде присутній на ринку. В цьому січні-лютому купівлі доларів і євро були відчутно нижче, ніж навесні і влітку минулого року. Судячи з усього, в Банку Росії зробили висновки в частині механізму закупівлі. Якщо в минулому він був досить жорстким і валюту купували, незважаючи ні на що, то тепер ЦБ почав підходити до цього питання гнучко і оперативно змінює обсяги закупівлі, виходячи з того, яка волатильність на ринку. Це фактор на користь того, що нацвалюта буде відчувати менші коливання.

«СП»: — Що ще буде впливати на курс долара?

— Це ризик введення нових санкцій. Зараз в Конгрес США внесено пропозицію щодо нового пакета санкцій, що не сильно відрізняється від того, що було представлено в серпні 2018. Але там є неприємні добавки. Обмеження щодо російських банків, державного боргу, а також нафтовидобувних компаній збереглися, але до них додалися і заходи проти компаній, які працюють на зовнішньому ринку по видобутку і продажу скрапленого природного газу.

Це, цілком очевидно, лобістські заходи з боку США, які просувають свій СПГ в Європі, тому вони намагаються натиснути на нас з допомогою санкцій.

Другий неприємний момент — санкції, які додано через Керченську інцидент. Сам по собі він яйця виїденого не коштує, але, судячи з того, що нам з-за цього готові ввести нові обмеження, американці будуть вводити санкції взагалі при кожному зручному випадку.

З іншого боку, потрібно мати на увазі, що цей санкційний пакет — це пропозиція конгресменів, а не адміністрації президента. Тому, по-перше, не факт, що вони взагалі будуть прийняті. По-друге, якщо їх приймуть, дуже ймовірно, що вони зазнають істотні зміни і при реалізації будуть трансформовані.

Але санкційні ризики залишаються, і якщо обмеження будуть офіційно введені, це традиційно негативно вплине на курс долара. Нагадаю, що в минулому році введення санкцій проти «Русала» спричинило обвальне падіння рубля, як і оприлюднення нового пакету в серпні. Потім рубль відновився, але курс нашої валюти зазнав серйозну волатильність. Те ж саме може бути і зараз.

«СП»: — Коли саме рубля загрожують найбільші коливання?

— У нас є три фактори, які майже не залежать один від одного: ціни на нафту, політика Банку Росії і санкційні ризики. Передбачити заздалегідь, в який місяць які чинники будуть впливати сильніше, непросто. Але в будь-якому випадку, я думаю, що істотного зростання цін на нафту бути не повинно. Вона буде триматися в рамках 65-67 доларів за барель по сорту марки Brent.

Політика ЦБ стала досить обережною, тому закупівлі валюти навряд чи будуть здійснюватися в обсягах понад 16-17 мільярдів в день, це плюс для рубля.

Що стосується санкцій, то вони тільки анонсовані, поки їх розглянуть і приймуть, пройде якийсь час. Це означає, що в найближчим часом, принаймні, в березні, зміни курсу рубля будуть невеликими. Приблизно плюс/мінус один рубль по відношенню до долара і євро від поточного курсу.

У квітні ситуація може змінитися. Можна розширити коридор до плюс два/мінус два, а з травня додати ще по п’ять карбованців у обидві сторони. При цьому зміцнюватися рубль, швидше за все, не буде, для цього немає особливих факторів, а ось знизитися він цілком може як в силу перерахованих моментів, так і тому, що фондові ринки зараз в принципі перекуплені і можуть знижуватися, що негативно позначиться на валютах країн, що розвиваються, в тому числі на рублі.

Таким чином, позитивний сценарій — 64 рубля за долар у березні, 62-63 за долар у квітні і, нарешті, до 60 в травні. Негативний варіант, відповідно: 67-68 руб. за долар березня, 68-70 по квітню і 70-73 в травні.

«СП»: — Рубль дійсно може зміцнитися до 60 за долар?

— Теоретично це реально, але ймовірність такого сценарію дуже невелика, не більше 5%. Для цього потрібно одночасне поєднання відразу декількох позитивних факторів, а таке буває вкрай рідко.

Аналітик компанії «Відкриття Брокер» Тимур Нігматуллін вважає, що якщо Мінфін буде скуповувати валюту в торішніх обсягах, чого він поки не робить, це негативно позначиться на курсі рубля, хоча в цілому прогноз поки більш-менш оптимістичний.

— Ми не даємо прогнозів окремо по весні. В нашому річному прогнозі ми очікуємо, що з самого ліквідного інструменту ринку, а саме по парі долар/рубль середньорічний курс складе 65 рублів за долар. В моменті коливання можливі як у більшу, так і у меншу сторони.

Ключовим моментом у цьому році стане відв’язування курсу рубля від нафти. Протягом року зберігатиметься дія бюджетного правила. Якщо Мінфін буде скуповувати всю валюту, яка надходить при нафти понад 40 доларів за барель, то курс рубля не буде особливо реагувати на зростання цін на нафту. Відповідно, впливати на курс будуть такі фактори, як потоки платежів по зовнішньому боргу, податкові періоди, сезонність і геополітика.

Зараз всі перелічені фактори відіграють в плюс до рубля. Внесений сенаторами санкційний законопроект виявився не таким негативним, як очікувалося. Якщо в геополітичному плані ситуація погіршиться, курс рубля буде послаблюватися, і тоді ми змінимо прогноз у бік зниження, але доки ми зберігаємо його на поточному рівні.