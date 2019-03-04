У Нью-Йорку закрили всі школи

Паркуватися на вулицях заборонено.

Всі школи Нью-Йорка закрили в понеділок з-за першого снігового дня протягом всього навчального року.

Мер міста Білл де Блазі оголосив про закриття шкіл в понеділок, а також про скасування всіх позакласних заходів в неділю ввечері.

Раніше в той же день комісар з надзвичайних ситуацій міста Джозеф Еспозіто сказав: “Я думаю, що нашим найбільш критичним періодом годину пік у понеділок вранці. Ось чому ми закликаємо людей триматися подалі від доріг”.

Де Блазі додав, що паркуватися вздовж вулиць заборонено до середовища.

За прогнозами експертів, після снігопаду в понеділок по місту очікується сильний вітер до 11 м/с, і очікуваний максимум в 4 градуси тепла за Цельсієм буде більше схожий на 6 градусів нижче нуля. Пізніше, до п’ятниці, буде незвично холодна погода.

Найхолоднішим днем тижня буде середа з максимумом на 3 градуси нижче нуля. Середнє значення для цієї пори року складає 7 градусів тепла, сказав метеоролог Ден Пыдыновски.

“Буде не по сезону холодно. Така погода зазвичай буває в кінці січня, а не на початку березня”, – сказав Пыдыновски.