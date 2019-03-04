США і Китай наблизилися до закінчення “торгової війни”

Країни готують угоду.



Президент США Дональд Трамп і голова КНД Сі Цзіньпін можуть підписати угоду про врегулювання торгового конфлікту між двома країнами 27 березня у Флориді. Про це в неділю, 3 березня.

За інформацією видання, Китай в рамках угоди може знизити мита на імпорт з США, у тому числі на сільськогосподарські продукти, хімікати й автомобілі. У відповідь США поступово скасують штрафні мита на імпорт з КНР. Частиною майбутньої домовленості може стати і закупівля Китаєм американського скрапленого газу на суму в 18 млрд доларів.

За заявою представників обох сторін, переговори про врегулювання торгового конфлікту знаходяться в завершальній стадії, досягнуто “істотний прогрес”, однак і в американському, і в китайському керівництві висловлюють невдоволення, що умови для іншої сторони дуже вигідні.

Представник відкривається 5 березня щорічної сесії Всекитайських зборів народних представника застеріг США від політики конфронтації, підкресливши, що обидві сторони можуть отримати вигоду лише від співпраці. Він також попередив, сто Китай буде рішуче захищати свій суверенітет і інтереси у сфері розвитку.

У зв’язку із прогресом на переговорах Трамп відмовився від ультимативного вимоги до КНР досягти домовленості не пізніше початку березня. Це означає, що загроза введення штрафних мит на китайський імпорт на суму у 200 млрд доларів поки усунена.