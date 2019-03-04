США об’єднують всі дипструктуры в Єрусалимі

Держдеп створить єдину структуру.



Консульство і посольство США в Єрусалимі об’єднаються в понеділок, 4 березня, в єдину структуру. Про це повідомила прес-служба Держдепартаменту.

У відомстві нагадали, що даний крок був анонсований ще в жовтні 2018 року.

“Це рішення було продиктовано нашими глобальними зусиллями по підвищенню ефективності і результативності наших дипломатичних відносин та операцій. Це не означає зміни політики США щодо Єрусалиму, Західного берега або Сектора Гази”, − йдеться в заяві Держдепу.

При цьому підкреслюється, що США як і раніше не займають якоїсь позиції щодо остаточного статусу Єрусалиму, включаючи межі та лінії розмежування.

“Конкретні межі ізраїльського суверенітету в Єрусалимі є предметом переговорів між сторонами про остаточному статусі. Адміністрація як і раніше повністю віддана зусиллям по досягненню міцного і всеосяжного миру, який забезпечить більш світле майбутнє Ізраїлю і палестинцям”, − зазначили в Держдепартаменті.