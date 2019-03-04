У Кенії впав вертоліт: ніхто не вижив

Загинули 4 американця і пілот.



Четверо американців з кенійським пілотом загинули при аварії вертольота на віддаленому острові в озері Туркана на північному заході Кенії.

Гелікоптер впав на території національного парку Крокодайл-Айленд вчора близько 20:00 за місцевим часом.

При катастрофі ніхто не вижив.

“За доступною інформацією, до інциденту два вертольоти приземлилися в наметовому таборі Лаболо на острові, але без проблем полетів тільки один”, – пише прес-служба нацпарку.

Рятувальники поки не розкривають особистості жертв аварії: за їх словами, в першу чергу будуть повідомлені найближчі родичі.