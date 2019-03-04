Пакистан продовжив заборону на польоти над країною

Заборона провокує хаос в аеропортах.



Авіавлада Пакистану знову продовжили заборону на використання свого повітряного простору в зв’язку з загостренням індійсько-пакистанського конфлікту, тепер до ранку вівторка.

“Повітряний простір Пакистану залишиться закритим для всіх операцій до 8:00 UTC (11:00 мск – ІФ) 5 березня 2019 року”, – йдеться в повідомленні NOTAM, опублікованому на сайті Управління цивільної авіації Пакистану.

Як уточнюється, виняток діє для операцій в/з аеропортів Карачі, Пешавара, Кветти і Ісламабаду, яким дозволили знову обслуговувати рейси з 1 березня.

Росавіація розіслала телеграму про повне або часткове закриття повітряного простору для польотів над територіями Індії, Пакистану і Афганістану 27 лютого. Після цього російські перевізники заявили про зміну маршрутів і збільшення часу польотів в ряд азіатських країн, у тому числі в Китай, Індію, Таїланд, В’єтнам. Заборона діяла спочатку до вечора 28 лютого, потім продовжувався ще кілька разів, аж до 11:00 мск понеділка.