Трамп поскаржився на “домагання”

Президент США заявив про харасмент.



Демократична партія зараз демонструє високий рівень “харасменту” щодо президента США.

“Президентський харасмент з боку божевільних демократів знаходиться на найвищому рівні за всю історію нашої країни. А ще й найбільш злісні і корумповані мейнстрімні ЗМІ, від яких президентові коли-небудь доводилося відбиватися. І це незважаючи на найуспішніші два роки президента в історії”, – написав Трамп в Твіттері.

У США триває розслідування передбачуваного втручання Росії у вибори президента 2016 року. Мова йде, зокрема, про хакерські атаки, розміщенні фейкових новин в соціальних мережах з метою вплинути на громадську думку. Спецпрокурор Роберт Мюллер розслідує і ймовірні зв’язки людей зі штабу Дональда Трампа з Росією.