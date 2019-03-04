Як в Ленінградській Асоціації Зварників померкли святині

В ті часи підприємствами дозволялося називатися лише державним установам. Від слова кооператив несло дискредитованим колгоспом, а терміни фірма або, хлестче того, компанія для радянської людини були заплямовані ворожої західної буржуазністю. І ось влада придумала в 86 році пробний хиленький «Закон про індивідуальну трудову діяльність», соромливо акцентуючи, що їм будуть, звичайно ж, користуватися лише інваліди, пенсіонери і студенти. Тут же з’явилася і незграбне поняття «Центр науково-технічної творчості молоді (ЦНТТМ), швидше за все призначений для легалізації діяльності побачили західний світ комсомольців-фарцовщиків – діточок столичної партійної еліти, які вже зі студентської лави запаху будь совковості за версту не переносили. Практика розстрілів за валютні операції потихеньку почала скасовуватися, всюди закопошились валютообменники, а зрештою вийшов навіть і закон, що легалізував цю діяльність. Вимога народу «поприжать приватника» чомусь перестало захоплювати влади. Міський фольклор поповнився перлом: «Куй залізо, поки Горбачов!».

З’явилося стерпне пиво без черги (!!!), лимонад з закордонними лейблами в лавсановій тарі, а також, хоч і сумнівної якості, але по вигляду пляшок цілком європейський питний спирт «Роял». При цьому хлопці, в основному близькі до Органів, одержували можливість за кілька поїздок за кордон заробити стартовий капітал. Конкуренція була не велика – чужих за кордон не дуже-то пускали. Деякі мудреці пророкували: «Знову Москва всіх зжере». Але досить швидко з’ясувалося, що це не зовсім так: для бізнесу близькість до влади – не єдина, та й не найголовніше якість (вже через п’ятнадцять років виявилося, що серед произросших за цей час російських мільярдерів-магнатів лише 20% вихідців із столиці).

Навіть у нас, в прикладної ленінградської науці почала проявлятися можливість попрацювати прямо на замовника без зашморгів з боку місцевої бюрократії і при стриманих госналогах. Під пресом особливо посилилася до того часу злиднів найбільш активні итээровцы, які все життя працювали ніздря до ніздрі в соціалістичному строю розробників, раптом тут і там почали намагатися, пробувати на дотик себе коханих в самодіяльної комерції. Оперативно укладали договори з заводами, іноді на досить наукоємні роботи, причому характерний вік нашої «творчої молоді» того часу був 35…50 років. І, для мене і колег, може бути найважливішим виявилося справу боротьби з власної переконаністю у гріховності будь приватної підприємливості.

І тут дуже до речі в нашому ВНДІ Електрозварювального Обладнання раптом, здавалося б, на порожньому місці, з’явилася «Ленінградська асоціація зварників». Під її дахом фахівцям в обхід чиновників можна стало безпосередньо вирішувати дрібні завдання зварювального обладнання розкиданих по країні заводів. Я тут же швиденько до неї вступив і з гордістю почепив на піджак симпатичний значок «на три букви»: ЛАС.

І ось їду я куди-небудь на завод зварювального обладнання в Первоуральск-Новоуткинск, з перевіркою якості виготовлених ними виробів. А там, як завжди, ще ціла купа невирішених технічних завдань. Наприклад, треба підготувати електричні схеми під раніше запропоновані нами винаходу систем автоматичного регулювання зварювального обладнання, або відбраковувати статори двигунів з шлюбом у вигляді окремих короткозамкнених витків до збору з ротором (потрібна методика і стенд випробувань), або розробити оптимальну електронне регулювання замість контактно-механічної у ряді серійних установок і т. п.

І ось все це я хвацько виконую, наприклад, протягом року та в рамках договору між ЛАС та заводом за суму, що у багато разів меншу, ніж це робив раніше інститут з його немислимо величезними накладними витратами. Такого роду договорів полягала пристойну кількість, і на суму, набагато більшу, ніж інститутська зарплата. Ряд робіт був досить напруженим, і я виконував їх у співпраці з іншими кваліфікованими фахівцями, а частенько і просто близькими людьми. ЛАС за дах брав мало, тому я б, страхуючись, погодився відстібати і інституту, але масштаби його домагань для мене були непідйомними. Крім того, виявилося, що участь інституту в цих роботах обмежувалося лише його патентним відділом, для якого співавторство у заявках на патенти з керівництвом сторонніх заводів було справою звичною і не зараховувався як гріх.

Шляхом абстрактних умовиводів і методом проб і помилок поступово навчився розуміти, що гроші можна не тільки пообідати або проїхати на трамваї, але і, наприклад, закупити якісь необхідні для договірних робіт залізяки, а для швидких розрахунків слід постійно мати в гаманці пачку купюр багато разів товщі, ніж звик. Померкли соціалістичні святині – получка і заначка.

www.proza.ru/2010/01/09/225

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