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Дружина Малашенко пережила клінічну смерть після його самогубства

04.03.2019

Жена Малашенко пережила клиническую смерть после его самоубийстваРосійська журналістка госпіталізована в Іспанії.

Російська журналістка і світська левиця Божена Ринська була госпіталізована в Іспанії і трохи не вмерла.

“На жаль, там, за межею, нічого немає. Наші надії побачитися з коханими – всього лише самовтішні вигадки. Я там нічого не побачила”, – розповіла Ринських на своїй сторінці у “Фейсбуці”.

Нещодавно чоловік журналістки Ігор Малашенко наклав на себе руки, і саме це підірвало здоров’я Ринської, яка писала, що “готова лягти в могилу слідом за коханим”.

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