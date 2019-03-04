Дружина Малашенко пережила клінічну смерть після його самогубства

Російська журналістка госпіталізована в Іспанії.



Російська журналістка і світська левиця Божена Ринська була госпіталізована в Іспанії і трохи не вмерла.

“На жаль, там, за межею, нічого немає. Наші надії побачитися з коханими – всього лише самовтішні вигадки. Я там нічого не побачила”, – розповіла Ринських на своїй сторінці у “Фейсбуці”.

Нещодавно чоловік журналістки Ігор Малашенко наклав на себе руки, і саме це підірвало здоров’я Ринської, яка писала, що “готова лягти в могилу слідом за коханим”.