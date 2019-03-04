У Гданську обрали нового мера – ЗМІ

Виграла жінка.



На дострокових виборах мера польського Гданська перемогла його екс-заступниця убитого глави міста Павла Адамовича Олександра Дулькевич.

За попередніми даними, в першому турі її підтримали 82% виборців.

Участь у волевиявленні взяли 48% жителів міста.

Юрист і виконуюча обов’язки мера Гданська Дулькевич випередила режисера документальних фільмів Гжегожа Брауна і 46-річного католицького активіста і будівельного підприємця Марека Скибу.

Нагадаємо, мера польського міста Гданська Павла Адамовича вдарили ножем 13 січня під час заходу зі збору коштів, організованого Великим оркестром Різдвяної благодійності. Його госпіталізували у дуже важкому стані з колото-різаними ранами серця, діафрагми і черевної порожнини.

Нападника затримали. Це 27-річний житель Гданська, який відбував покарання за злочин проти життя і здоров’я”. Він заявив, що його незаконно засудили за вказівкою партії Адамовича.

14 січня Адамович помер у лікарні. Згідно з висновками судмедекспертів, безпосередньою причиною смерті став геморагічний шок.