У Чорному морі стартували військово-морські навчання НАТО

Поблизу Румунії схожі “Poseidon 19”.



У Чорному морі поблизу Румунії стартували військово-морські навчання НАТО “Poseidon 19”.

“Понад 1100 солдатів візьмуть участь у перших багатонаціональних навчаннях, організованих військово-морськими силами Румунії в 2019 році під назвою “Посейдон 19″, які пройдуть з 1 по 8 березня в районах румунських територіальних вод і в міжнародних водах на західній стороні Чорного моря”, – йдеться в повідомленні.

У навчаннях візьмуть участь 10 румунських військових кораблів, а також чотирма іноземними військовими кораблями з Болгарії, Німеччини, Іспанії та Туреччини, двома швидкохідними дайверами. Повітряні послідовності навчань будуть надані вертольотом Puma Naval, двома Міг-21 LanceR і двома F-16 ВПС Румунії.

Основна мета навчань – зміцнення взаємодії між суднами та екіпажами, які беруть участь у багатонаціональному контексті, та сертифікація можливостей румунського флоту, наданих НАТО в майбутній період.

“Незаконна анексія Кримського півострова Російською Федерацією в 2014 році, заморожені конфлікти в Придністров’ї та Грузії, напружена ситуація на сході України та в районі Азовського моря – фактори, що породжують нестабільність у східній близькості Європейського Союзу і НАТО. Однією із заходів безпеки для союзників у Чорноморському регіоні є посилення військово-морської присутності в морському басейні”, – додали у відомстві.