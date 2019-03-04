Трампа запідозрили у відмиванні грошей в інтересах РФ

Мова йде про діяльність The Trump Organization.



Голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф повідомив, що очолюваний ним комітет зосередиться на можливе відмивання грошей компанією президента США Дональда Трампа The Trump Organization в інтересах Росії.

“Угода по Trump Tower в Москві, наприклад, одне з найтривожніших, тому що це те, на чому президент був зосереджений в розпал президентської кампанії”, – сказав Шифф в ефірі американського телебачення в неділю.

“Ми, безумовно, вивчаємо цей комплекс проблем навколо Москви і Trump Tower. Ми також розглядаємо питання постійних звинувачень у тому, що росіяни відмивали гроші через Trump Organization”, – додав він.