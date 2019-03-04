На Філіппінах в багажі знайшли 1500 черепах, обмотаних скотчем

У Манілі виявили кинутий багаж.



В аеропорту столиці Філіппін Манілі в покинутому багажі виявили 1529 черепах, обмотаних клейкою стрічкою. Вартість рептилій може досягати більше ніж 4,5 мільйонів песо (60 000 фунтів стерлінгів або 86 631 доларів США).

У багажі було кілька видів черепах, деякі з них занесені в Червону книгу. Рептилії були передані відповідним службам.

Поліція вважає, що сумки з черепахами були залишені після того, як перевізник дізнався про суворі покарання за незаконний обіг диких тварин.

Згідно філіппінського законодавства, контрабандисту може загрожувати до двох років тюремного ув’язнення і штраф до 200 000 песо.