У Парижі закрили парки, сади і кладовища

У столиці Франції сильний вітер.



Парки і сади Парижа, були закриті в понеділок для відвідування у зв’язку з сильним вітром. Про це мерія французької столиці попередила на своїй офіційній сторінці в Twitter.

«Парки, сади і кладовища закриті із-за несприятливих погодних умов», – йдеться в повідомленні.

Раніше національна метеорологічна служба Meteo France оголосила про введення передостаннього (помаранчевого) рівня метеотревоги з-за сильного вітру в 44 департаментах, в тому числі у столичному регіоні Іль-де-Франс.

Як вказали в метеослужбі, у внутрішніх департаментах очікуються пориви вітру до 110 км/год, а в департаментах на узбережжі Атлантичного океану – до 130 км/ч. В Meteo France також зазначили, що погодні умови можуть вплинути на роботу повітряного, морського та залізничного транспорту і викликати перебої з електрикою і телефонним зв’язком. Синоптики закликали жителів країни по можливості відмовитися від поїздок і прибрати в будинок всі предмети, які може понести вітром.