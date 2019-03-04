В Британії будуть доплачувати містах, підтримує Brexit

Створюється спеціальний фонд.



Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей в понеділок оприлюднить плани по створенню фонду у розмірі 1,6 млрд фунтів стерлінгів (2,11 млрд доларів), який допоможе стимулювати економічне зростання в громадах, що підтримують Brexit.

“Фонд сильних міст” розглядається багатьма як частина зусиль Терези Мей для забезпечення підтримки її угоди про Brexit з боку опозиційних депутатів-лейбористів. Мова йде про правників, які представляють райони, зокрема, північної Англії, які голосували за вихід з ЄС.

Уряд заявив, що гроші будуть спрямовані в ті райони, які не отримали справедливу частку для процвітання, і будуть використовуватися для створення нових робочих місць, допомоги в навчанні людей та стимулювання економічної активності.

Прес-секретар опозиційної Лейбористської партії Джон Макдоннелл сказав, що фонд є Brexit-хабарем”. “Цей фонд для міст показує відчай уряду, опустився до підкупу членів парламенту для отримання голосів за їх руйнівний флагманський закон про Brexit”, – сказав він.

У британському уряді запевняють, що кошти не пов’язані з підтримкою угоди. “Цей фонд буде працювати незалежно від результату (голосування за угоду. – Ред.)”, – запевнив міністр у справах громад і місцевого самоврядування Джеймс Брокеншир.

Один мільярд фунтів вже виділено, а більше половини направлять до міста на півночі Англії. Уряд заявило, що ще 600 млн фунтів будуть доступні для громад по всій країні.

Критики стверджують, що фонд, будучи розподіленими між великими районами, не забезпечить окремим містам достатню кількість грошей і не компенсує те, що вони втратили в результаті скорочень урядового фінансування в останні роки.