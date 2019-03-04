Підвищення ціни на газ було незаконним і необґрунтованим, суд задовольнив позов Тимошенко

Колегія суддів Окружного адміністративного суду міста Києва задовольнила позов Юлії Тимошенко проти уряду щодо незаконного підвищення ціни на газ для населення і теплокомуненерго, яке відбулося в травні 2016 року.

“Доведена економічна необґрунтованість ціни на газ, в доцільності якої нас переконувала влада за останні три роки. Отже, тарифи – як ті, що були раніше встановлені, так і нинішні – не мають економічного обґрунтування, так як, на жаль, ціна на газ береться за методом “зі стелі”, – зауважив представник Тимошенко в суді, голова “Спілки власників житла” Олексій Кучеренко.

“Таким чином, основна теза Тимошенко про абсолютної реальності зменшення вдвічі ціни на газ, по суті, доведено юридично!” – додав Кучеренко.

Прес-служба “Батьківщини”

Тому тепер у юристів є юридична база для оскарження всіх інших постанов про встановлення ціни на газ, які були прийняті з такими ж ознаками.

“Ми добилися того, що суд визнав постанову КМУ незаконним, протиправним та нечинним з моменту прийняття, щоб створити юридичну базу для повернення зайво сплачених коштів внаслідок дії цієї постанови”, – підкреслив представник Тимошенко в суді Олександр Трохимець.

За словами представників Тимошенко в “тарифному справі”, влада майже два роки і вісім місяців всіляко затягувала розгляд справи, подаючи безліч безглуздих клопотань: про роз’єднання і об’єднання справ, про проведення експертиз, про відвід суду. Проте уряд, який не мав повноважень підвищувати ціну на газ, так і не змогло довести економічну обґрунтованість свого рішення.

Прес-служба “Батьківщини”

“Всі кошти, які люди заплатили за період дії постанови уряду, що були сплачені за недійсною ціною на газ. Далі ми будемо домагатися, щоб вигодонабувач – НАК “Нафтогаз України” – з мільйонними зарплатами, броньованими автомобілями і з усім цим пафосом – повернув всі ці гроші українцям”, – підсумував Трохимець.