Кремль кинув на підйом своїх рейтингів «загрозу Заходу»

Роль і авторитет інститутів влади в Росії неухильно знижуються. Про це свідчить опитування «Левада-центру», в якому респонденти оцінювали вплив різних інститутів на життя в країні за п’ятибальною шкалою.

За даними опитування, з січня 2017 року, оцінка ролі президента знизилася з 4,7 до 4,2 бала, проте і з цим результатом президент залишається найбільш впливовим інститутом.

У трійку лідерів також як і раніше входять армія (її оцінка залишається незмінною — 4,1 бала) і ФСБ (зниження за два роки з 4,1 до 3,8 бали).

Далі йдуть президентська адміністрація (зниження з 4 до 3,6), уряд (зниження з 3,8 до 3,6), олігархи і банкіри (зниження з 3,7 до 3,6), ЗМІ (3,5).

Згідно з опитуванням, у трійку найбільш невпливових інститутів увійшли політичні партії (2,9), НКО (2,5), профспілки (2,0).

Раніше ВЦВГД повідомляв, що рейтинг Володимира Путіна впав до мінімуму з моменту його вступу на посаду президента в 2000 році. Зараз главі держави довіряють 33,4% росіян, у той час як його роботу схвалюють 62,1%.

На думку аналітиків, в Росії рейтинги суспільних інститутів — це похідні від рейтингу Путіна. І нинішнє падіння авторитету практично всіх владних інститутів, яке фіксує «Левада-центру», пов’язано як раз з розчаруванням в главі держави.

До президентських виборів 2018 року, вважають соціологи, Путін був поза критикою. Але після переобрання громадяни як би сказали йому: «Ми віддали вам належне, і тепер ми квити. Тепер ми будемо ставитися до вас так, як ви того реально заслуговуєте на сьогоднішній день».

Що принципово — розчарування охоплює не ліберальні кола, а тих, хто раніше входив в путінське більшість. Як відзначають аналітики, критика уряду і Путіна стають суспільно-схвалюваним поведінкою. Це означає, що нейтральні конформістські виборці — люди, які приєднаються до більшості, — починають виступати проти президента. Просто тому, що їх оточення виступає проти. І цей процес розвивається швидко.

На ділі, пенсійна реформа несе для влади довгограючі наслідки. Влада сподівалася, що після прийняття реформи люди погаласують і забудуть. Але післясмак у народу залишилося, і наслідки реформи розвиваються по висхідній.

Що характерно, владу це не зупиняє. Вона продовжує діяти в колишньому руслі — ущемляючи права малоприбуткових страт суспільства.

Фокус-групи ряду дослідників, зокрема, соціолога Сергія Беланівського — показують, що невдоволення продовжує йти вглиб. Про це ж говорять дослідження контенту в соціальних мережах: загальним місцем стають ситуації, в яких прийнято лаяти владу.

Соціологи упевнені: це серйозний процес, і просто так він зупинитися не може. Навпаки, він буде набирати обертів. Як ми пам’ятаємо, з попередніми керівниками країни — Михайлом Горбачовим і Борисом Єльциним — все саме так і відбувалося. Тільки рейтинг Путіна тримався дуже довго, двадцять років, а у його попередників — лічені роки. Відповідно, і падати він буде не так швидко, як у Горбачова і Єльцина — не за кілька місяців, а за рік-півтора.

І цей обвал може стати прологом до масштабної політичної кризи.

— Я не дуже довіряю подібних досліджень, — зазначає кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Інституту соціології РАН Леонтій Бизов. — Опитування про вплив суспільних інститутів правильно проводити серед фахівців, що займаються політологією. Якраз вони можуть сказати, як, скажімо, кремлівська адміністрація впливає на події в країні. Але більшість людей не компетентні в цих питаннях. Вони навіть не знають, хто керує адміністрацією президента — імена Антона Вайно і Сергія Кирієнко не на слуху, — і не знають, чим конкретно адміністрація займається.

Якщо все ж питати людей, які у впливі інститутів не розбираються — отримаємо результат, м’яко кажучи, не дуже достовірний.

«СП»: — За якими принципами люди тоді відповідають на ці питання?

— Вони відповідають, орієнтуючись на те, викликає у них довіру якийсь інститут чи ні. Тому результати сильно корелюють з показниками схвалення. Порядок, в якому громадяни мають інститути за мірою впливу, виходить той же самий: президент, армія. Те, що ФСБ у нас багато на що впливає — це дуже поширена думка. Як і думка, що реальних партій і профспілок в Росії немає, і вони ні на що не впливають.

Тому, на мій погляд, немає сенсу розглядати дані опитування «Левади» з лупою: дивитися динаміку, з’ясовувати, чому той чи оной показник знизився на 0,1−0,2 бала. Це зниження, впевнений, ніяк не пов’язані з реальним впливом інститутів.

«СП»: — тоді З чим вони пов’язані?

— Виключно із зміною настроїв у країні. Люди відчувають, що події стають некерованими, і ніхто на них не впливає. Тому і вплив президента знижується, і вплив інших структур.

Повторюся, головний висновок з опитування «Левади» — це відчуття втрати керованості в Росії. А які конкретно структури за це відповідають, пересічні громадяни просто не знають. Ніхто не знає таємних пружин, в числі яких боротьба еліт і олігархічних угруповань. Це не на слуху, це в чистому вигляді підкилимна боротьба.

«СП»: — чи Можна оцінити реальний ступінь впливу різних інститутів на Путіна і на рішення, що ним приймаються?

— Це дуже важко зробити. Скажімо, прийнято вважати, що інститути служб безпеки — ідеальні структури, які не залежить від того, хто в них знаходиться, і чим вони займаються. Але на практиці навіть вони можуть чинити вплив на Путіна по-різному – через особисті контакти керівництва, або надані документи. Механізми можуть бути будь-які: лобіювання інтересів, надання прямого тиску на главу держави.

Насправді, президент оточений людьми з різних структур і елітних угруповань. Вони постійно спілкуються з главою держави, мають можливість вплинути на хід його думок, дати йому потрібну інформацію, на підставі якої президент приймає рішення. Так що в реальності рішення виходять пролоббированными структурами, які до Путіна мають доступ.

Але є також інститути, які працюють в якомусь сенсі в автономному режимі, і президента просто ставлять перед фактом: скажімо, інформують, що на такий-то проект закінчилися гроші, і з цим треба щось робити.

Словом, всі інститути впливають на Путіна по-різному, і важко сказати, що існує єдиний механізм і єдині оцінки цього впливу.

«СП»: — Рейтинги громадських інститутів зав’язані на рейтинг Путіна. Що зараз відбувається з рейтингом глави держави?

— Рейтинг Путіна стабілізувався — після дуже сильного падіння в другу половину 2018 року. Пов’язано це з тим, я вважаю, що зникли вкрай дратівливі населення чинники, які мали місце в минулому році. Плюс, суспільство чекає від влади додаткових сигналів.

Так відбувається, оскільки знову актуалізувалася патріотична тематика. Населення Росії постійно вселяється думка про зовнішню загрозу — і з боку Америки, і з боку України. Влада знову намагається з допомогою зовнішньої загрози грати в напрямку консолідації суспільства.

«СП»: — Як великий ресурс Кремля на цьому напрямку?

— На мій погляд, ресурс невеликий. Він, в основному, вичерпаний мобілізацією 2014-2016 років. Так, зараз Кремль намагається натискати на педалі, але ефект виходить дуже слабенький.