Генпідрядник Універсіади подав позов до влади Красноярського краю на 221 млн рублів

Генеральний підрядник будівництва кількох об’єктів зимової Універсіади подав в суд на владу Красноярського краю з-за боргу в 221 млн рублів, повідомляє Znak.com з посиланням на документи крайового Арбітражного суду.

Позивачем виступає керуюча будівельна компанія “Сибіряк”. У двох позовах генпідрядник вимагає, щоб з крайового установи “Управління капітального будівництва” були стягнуті додаткові витрати, які потрібні при зведенні спорткомплексу “Веселка” (170,89 млн рублів) і Академії зимових видів спорту (50,78 млн рублів).

У компанії “Сибіряк” відзначають, що з владою Красноярського краю були укладені держконтракти на будівництво спортивних об’єктів. Для своєчасного введення в експлуатацію будівель знадобилися додаткові роботи, які були виконані позивачем, прийняті замовником та введені в експлуатацію. Однак, як стверджує генпідрядник, держустанова відмовилося оплачувати додаткові роботи, з-за чого будівельна компанія звернулася до суду.

Зимова Універсіада стартувала в Красноярську 2 березня і триватиме до 12 березня. 1 березня МВС Росії порушила кілька кримінальних справ за розкрадання при підготовці до Універсіаді. Губернатор Красноярського краю Олександр Усс заявив, що мав місце лише один епізод розкрадання бюджетних коштів, повідомляє ТАСС.

“Ми взагалі не повинні надавати серйозного значення цим фактом, мова йде про єдиний зафіксованому злочин, скоєний близько року тому”, – заявив Усс. За його словами, мова йде про якихось шахраїв, які завищували вартість будинків при знесення старого житла за допомогою підроблених документів. Нанесений ними збиток оцінюється в 9 млн рублів. “Це був незначний епізод, і стосувався він не чиновників”, – підкреслив губернатор.

Підготовка до Універсіади запам’яталася спішним благоустроєм та боротьбою з невідповідними погодними умовами: з-за сухої і теплої погоди сніг довелося завозити вантажівками з тайги і імітувати за допомогою білого геотекстилю. Чорний від вугільного пилу сніг присипали чистим.

Для того, щоб висадити на місцевому пустирі щось схоже на дерева, в кучугури були встромлені обрізки металевих труб, куди заштовхували стовбури заздалегідь зрубаних дерев. У мерії заявили, що “тимчасове озеленення в декоративних цілях” провели з ініціативи енергетиків, щоб не утилізувати зрубані в зовсім іншому місці дерева. У цей же самий час дерева на іншому березі річки зазнали вирубці, після чого активісти направили звернення до природоохоронної прокуратури.

Скандал викликало появу у продажу горілчаних пляшок у формі місцевої пам’ятки – кам’яної каплиці Параскеви П’ятниці. У Красноярської єпархії Російської православної церкви цей маркетинговий хід назвали поганим смаком і “споживчим поглядом на віру”, заявивши, що має намір звернутися в правоохоронні органи.