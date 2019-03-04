У Білорусі під час занять раптово помер вчитель

Раптово помер вчитель фізкультури.



27 лютого у столичній середній школі № 26 проходив районний конкурс спортивно-патріотичної пісні. Під час заходу раптово помер вчитель фізкультури. Чоловіку було 54 роки.

– Сергій Мар’янович з 155-ї школи був навіть не учасником, а просто глядачем. Це був конкурс спортивно-патріотичної пісні, він як класний керівник був у групі підтримки. Там з усіх шкіл були діти, батьки, вчителі, – повідомила начальник Управління освіти Адміністрації Московського району Алла Куницька. – Наскільки мені відомо, є висновок про смерть – раптовий обширний інфаркт. Учителю було 54 роки.

Джерело, який повідомив про смерть педагога, стверджував, що напередодні Сергій Мар’янович скаржився на стан здоров’я, просив не відправляти його на змагання. В управлінні освіти кажуть, що вперше про це чують: “Якщо б він скаржився, ми ж всі люди, хто б його прямо змусив? Тим більше це не той випадок, коли треба було, щоб він обов’язково був”.

Директор 155-ї школи, де працював учитель, відмовилася від коментарів.