В Узбекистані військових і поліцію посадили на дієту

Їм дали півроку, щоб схуднути.



Президент Узбекистану Шавкат Мирзиеев розкритикував співробітників Міністерства внутрішніх справ і Міністерства оборони республіки за зайву вагу і дав їм “від трьох до шести місяців” часу для схуднення. Про це він заявив на зустрічі з активістами Наманганської області.

“Нам не потрібен офіцер, співробітник органів внутрішніх справ з надмірною вагою. Як у такому стані він зможе ловити злочинців? Нехай займається спортом. Це потрібно не для мене, а для їх здоров’я. Ми дамо їм час: три або шість місяців – хай за цей час приведуть себе в порядок і скинуть зайву вагу”, – сказав Мирзиеев.

Про проблему надмірної ваги президент Узбекистану говорив і раніше – під час видеоселекторного наради 9 листопада 2018 року, присвяченого аналізу результатів реформ в медичному обслуговуванні. Мирзиеев, заявив, що “внаслідок малорухливого способу життя і неправильне харчування половина населення Узбекистану має зайву вагу, у 46% – підвищений вміст холестерину в крові, у 31% – високий кров’яний тиск”.

Після цього виступу з’явилися повідомлення про те, що ряд державних установ Узбекистану вимагають від своїх співробітників терміново схуднути, а в деяких держорганізаціях співробітникам роздавали внутрішні інструкції щодо приведення ваги в норму.