Португалія стане головним добувачем «білої нафти» в ЄС?

Гірничодобувні компанії з виробництва літію поклали око на Португалію. Ця країна без особливого галасу вже стала найбільшим в Європі виробником цієї сировини для виробництва акумуляторних батарей, яке називають «білою нафтою».

Однією з таких компаній є Savannah Resources, яка в даний час просуває свій проект Mina do Barroso на півночі країни, яка, можливо, стане однією з найбільш передових концесій з видобутку літію в Європі. За словами представників компанії, цей рудник стане першим на континенті великим виробником сподумена, важкої породи літію.

«Ми знаходимося в унікальному становищі», – говорить виконавчий директор Savannah Resources Девід Арчер. – Mina do Barroso містить найбільші в Європі запаси сподумена – 20,1 млн тонн при вмісті оксиду літію в 1,04%». При цьому проект, за словами Арчера, проект має гарну місцевою інфраструктурою, включаючи порт Лейшоєш, другий за величиною в Португалії.

Таким чином, в родовищі сподумена міститься близько 200 тис тонн оксиду літію, зазначає ресурс Oil Price. Більш того, результати металургійних випробувань дозволили отримати 6-відсотковий концентрат Li2O з низьким вмістом домішок, який, за словами Арчера, ідеальний для электромобильных акумуляторів.

Єдиний недолік проекту в тому, що за оцінками експертів, витяг літію з гранітних порід Португалії обходиться в 2,5 рази дорожче, ніж на родовищах Чилі, де знаходяться одні з найбільших у світі запасів білого металу.

Адже є ще і Болівія, знаходиться на першому місці в світі за запасами літію. Головне родовище країни – солончак Уюні – займає площу 10,58 тис квадратних кілометра і є найбільшою в світі соляної рівниною.

Причому концентрація літію на даному родовищі перевищує середні показники в кілька разів. А загальні запаси сировини на Уюні оцінюються в 5-9 млн тонн.

Багато світові експерти переконані, що в світі почалася літієва енергетична революція, просто поки її не хочуть помічати. На її хвилі латиноамериканські країни, цілком собі середні по економічному розвитку, можуть стати енергоресурсними наддержавами, подібними Саудівської Аравії, відзначають аналітики агентства Dow Jones.

В останні роки попит на літій зростає галопуючими темпами. Причиною цього є все більш розширюється сектор виробництва літій-іонних батарей, які використовуються не тільки в гаджетах, але і в автомобільній промисловості, а також у швидко зростаючому секторі зберігання електроенергії.

Журнал The Economist назвав літій «найгарячішим товаром у світі». Ціни на чисті літієві карбонати зросли вже вдвічі. А серед споживачів літію розгортається битва за постачання цього цінного сировини. В результаті, за найскромнішими прогнозами, до 2021 року світові знадобиться 100 тис тонн літієвого карбонату.

Нові заводи з виробництва літієвих батарей, як очікується, піднімуть потужність глобальної літієвої індустрії на 150% до 2020 року. При цьому щорічний темп приросту ринку електромобілів становитиме, за прогнозами аналітиків, 20-30%. Таким чином, підйом попиту на «білу нафту» в осяжному майбутньому не буде мати стелі.

Більшість же сучасних джерел сходяться на тому, що практично половина світових запасів літію зосереджена в центральній частині Південної Америки, переважно в Болівії – найбіднішій країні цього регіону, і не де-небудь, а під просторами великої болівійської пустелі.