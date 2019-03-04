Ватикан відкриє секретні архіви часів Другої світової

Архів відкриється 2 березня 2020 року.



Папа Римський Франциск анонсував відкриття секретних архівів Ватикану про “військовому понтифікат” Пія XII.

За словами святішого отця Франциска, архів відкриється 2 березня 2020 року.

Понтифікат Пія (1939-58) припав на Другу світову війну і складний період повоєнної відбудови Європи.

Сучасники і пізніші дослідники Голокосту стверджували, що Пій закривав очі на злочини нацистів проти євреїв. Деякі звинувачували його в слабкій політиці по відношенню до нацизму.

Ватикан заявляв, що Пій проводив активну закулісну політику з порятунку максимального числа євреїв і неодноразово протестував проти злочинів режиму Адольфа Гітлера.