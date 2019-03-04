Вокаліст The Prodigy Кіт Флінт помер у віці 49 років

У віці 49 років пішов з життя вокаліст групи The Prodigy Кіт Флінт.

Як повідомляє The Sun, тіло співака було виявлено вранці 4 березня в його будинку в Данмоу, графство Ессекс. Про смерть артиста проінформовані його найближчі родичі.

Причина смерті наразі не називається. За словами представника поліції, правоохоронні органи не знайшли в інциденті нічого підозрілого.

Нагадаємо, Флінт входив до складу групи з моменту її заснування. Спершу він був танцюристом, але потім виявив себе як вокаліст, заспівавши в Firestarter, першому синглі колективу, піднявся на першу позицію в чарті UK Singles Chart. У кліпі на той сингл Флінт постав в пізнаваному нині образі з фірмовими «ріжками».