У Польщі зазнав аварії винищувач

Катастрофа сталася в центральній частині країни.



У Мазовецькому воєводстві Польщі сталася катастрофа винищувача Міг-29.

Катастрофа сталася в місцевості Сточек в центральній частині країни. Пілотові вдалося катапультуватися. В задовільному стані знайшли рятувальники і відправили в лікарню.

На місце катастрофи направили 10 пожежних розрахунків, а також поліцейських.

У липні минулого року польська влада розпорядилися припинити всі польоти з участю Міг-29 з-за катастрофи винищувача, в якій загинув пілот. Втім, через деякий час польоти поновилися.

1 березня цього року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив про підписання плану військової модернізації, згідно з яким країна витратить 185 млрд злотих ($49 млрд) на нову зброю і військову техніку до 2026 року. В рамках затвердженого плану Польща має намір замінити застарілі радянські літаки Су-22 і Міг-29.