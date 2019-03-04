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У Чехії “лоб в лоб” зіткнулися потяги

04.03.2019

В Чехии "лоб в лоб" столкнулись поездаОдин з поїздів був пасажирським.

У Чехії шість осіб отримали поранення в результаті зіткнення двох поїздів. Про це в понеділок, 4 березня, повідомив прес-секретар компанії Чеські залізні дороги Петер Штяглавский.

Інцидент стався біля міста Ронов-над-Доубравоу.

“Сталося лобове зіткнення двох поїздів, в одному з яких перебували пасажири”, – сказав Штяглавский.

Постраждали шестеро людей, один з яких у важкому стані доставлений в лікарню.

Зараз пожежники і рятувальники усувають наслідки аварії.

Створена комісія експертів, вона визначить, чому поїзди рухалися назустріч один одному по одній залізничній гілці.

“Розглядаються декілька версій події. За однією з них, зіткнення поїздів сталося через помилки, допущеної ким-то з залізничних службовців”, – сказав представник компанії Чеські залізні дороги.

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