Ніякого зниження ціни на газ в Україні не буде, – Коболєв

Підвищення ціни на газ для населення – одне з головних умов співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Про це в ефірі програми “Рандеву” заявив голова “Нафтогазу України” Андрій Коболєв.

Він підкреслив, що, незважаючи на обіцянки кандидатів у президенти знизити ціну на газ, у президента немає таких повноважень, але навіть після парламентських виборів цього не відбудеться.

“Зниження ціни на газ, на мою думку, [і після парламентських виборів] буде неможливим з тієї простої причини, що це – головна умова співпраці з Міжнародним валютним фондом. Якщо хтось думає, що може змінити ці умови, передомовитися… Згадуючи кар’єру пані Тимошенко, вона так само домовилася з МВФ про підвищення ціни на газ. Тому вважаю, що ніякого зниження ціни на газ не буде, тому що це економічно неправильно, це зробить неможливим наша співпраця з міжнародними партнерами, і це не потрібно. Якщо у частини населення недостатньо коштів, щоб платити за газ, то система монетизованих субсидій – це оптимальний варіант, як показала практика всіх західних країн”, – сказав Коболєв.

За його словами, людям буде вигідно отримувати субсидію, економити газ і розпоряджатися зекономленими коштами на власний розсуд.