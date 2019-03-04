Журналісти підрахували, скільки разів на день Трамп бреше

Скільки президент США говорить неправди.



Президент США Дональд Трамп щодня каже до 22 помилкових чи неправдивих тверджень. Дані зібрали в The Washington Post.

Ще рік тому їх середня кількість у день досягало 16,5 заяв, а в перший рік президентства – 5,9.

З посиланням на власну базу даних Fact Checker видання зазначає, що до поточного місяця, на 773-й день строку перебування Дональда Трампа на посту президента США, американський лідер висловив понад 9 тисяч сумнівних тверджень.

Наприклад, виступ Трампа 3 березня на щорічній конференції консервативних політичних дій (CPAC) містило в собі перебільшення цифр, відверту брехню і необґрунтоване хвастощі. В цей день Трамп зробив 104 помилкові твердження, підрахувала WP.

Серед недостовірних заяв в цей день газета наводить як приклад слова Трампа про найбільшому зниження податків його адміністрацією в історії США, про початок будівництва прикордонної стіни на кордоні з Мексикою, а також твердження про те, що економіка США на даний момент – найкраща в історії.