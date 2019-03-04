У Польщі розбився військовий винищувач

На землі із-за аварії ніхто не постраждав.
Винищувач ВПС Польщі Міг-29 розбився в Мазавецком воєводстві.
Відзначається, що пілотові вдалося катапультуватися. В задовільному стані знайшли рятувальники і відправили в лікарню.
Винищувач впав у лісі, на місці пригоди виникла пожежа, але він вже загасили. На землі із-за аварії ніхто не постраждав.
Також відомо, що на місце катастрофи відправили 10 пожежних бригад і групу поліцейських.
Нагадаємо, що в липні 2018 року польські власті вирішили призупинити польоти з участю Міг-29 із-за краху винищувача, в якому загинув пілот. Однак через деякий час відновили польоти.