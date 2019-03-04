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Трамп прийняв рішення продовжити санкції проти Росії

04.03.2019

Трамп принял решение продлить санкции против РоссииТрамп прийняв рішення продовжити обмежувальні заходи на рік.

Президент США Дональд Трамп продовжив санкції, введені проти Росії в 2014 році через ситуацію в Україні.

Трамп прийняв рішення продовжити обмежувальні заходи на рік. Мова йде про санкції у відношенні осіб, що підривають демократичні процеси і інститути в Україні.

Білий дім нагадує, що 6 березня 2014 року президент США (на той момент Барак Обама оголосив своїм указом надзвичайний стан, щоб впоратися з загрозою для національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів.

“Дії і політика, про які йдеться в цих указах, як і раніше являють собою загрозу. З цієї причини надзвичайний стан має бути продовжена і після 6 березня 2019 року”, – йдеться в рішенні Дональда Трампа.

Нагадаємо, в Конгресі США опублікували новий законопроект, що передбачає введення додаткових санкцій проти Росії.

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