Трамп прийняв рішення продовжити санкції проти Росії

Трамп прийняв рішення продовжити обмежувальні заходи на рік.

Президент США Дональд Трамп продовжив санкції, введені проти Росії в 2014 році через ситуацію в Україні.

Трамп прийняв рішення продовжити обмежувальні заходи на рік. Мова йде про санкції у відношенні осіб, що підривають демократичні процеси і інститути в Україні.

Білий дім нагадує, що 6 березня 2014 року президент США (на той момент Барак Обама оголосив своїм указом надзвичайний стан, щоб впоратися з загрозою для національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів.

“Дії і політика, про які йдеться в цих указах, як і раніше являють собою загрозу. З цієї причини надзвичайний стан має бути продовжена і після 6 березня 2019 року”, – йдеться в рішенні Дональда Трампа.

Нагадаємо, в Конгресі США опублікували новий законопроект, що передбачає введення додаткових санкцій проти Росії.