“З ЄС щодня телефонують на Банкову”: чому Порошенко не зміг зберегти на посаді свого друга Гладковського

Президент звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Про це глава держави повідомив під час візиту в Миколаїв.

“Я підписав указ (вранці 4 березня) про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Також він знятий з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю”, – заявив Порошенко, підтвердивши, що причина звільнення – сюжет про корупцію, зроблений командою журналістських розслідувань Bihus.info.

За даними розслідувачів, син першого заступника голови РНБО Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Кугою через фірми-прокладки постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин. При цьому ціни завищувалися в 2-4 рази.

Порошенко розправився з близьким другом

Фактично таким чином президент хоче показати, що має намір бити по корупції, навіть у власному оточенні. Олег Гладковський – близький друг Порошенка і його давній партнер по бізнесу. У медіа його називають “смотрящим” за оборонпромом – сфері, де крутяться великі гроші. Але це не єдина “ниточка”, яка тягнеться від нього до президента. Кандидат у президенти та голова партії “Справедливість” Валентин Наливайченко повідомив пресі, що “нульові” Гладковський був почесним консулом Сейшельських островів – і через офшор VERNON HOLDING Ltd, під управлінням якого, зокрема, знаходилася фабрика Roshen в Липецьку, ввозив в Україну картини відомих художників Рєпіна, Айвазовського, Малевича та інших. Картини нібито ввозилися на “деякий період для проведення дипломатичних зустрічей”. Проте надалі з’ясувалося, що вони пропали.

Як відомо, Порошенко – пристрасний колекціонер творів мистецтва. Наприклад, у нього є скульптури роботи великого Сальвадора Далі, а також Вінченцо Джемито У 2011 році газета “Сегодня” повідомляла, що в його колекції – 50 картин Айвазовського. Іншим відомим колекціонером в оточенні Порошенка називають екс-главу адміністрації президента Бориса Ложкіна.

Одним словом, Гладковського – людини, якого багато що пов’язує з президентом, глава держави вирішив злити. Варто звернути увагу, що це рішення Порошенко прийняв не відразу: спочатку він хотів залагодити скандал, викликаний журналістським розслідуванням – і вустами іншого свого вірного самурая – генпрокурора Юрія Луценка – вкинув у медіапростір думка, що контрабанда деталей з РФ дійсно є, і це нормально. Генпрокурор зазначав, що оскільки легально в умовах конфлікту з РФ ввезти такі деталі не представляється можливим, вихід у тому, щоб завозити їх через волонтерів та контрабандним шляхом.

“Дійсно, підприємства оборонного комплексу, а також завод “Кузня на Рыбальськом”, який готував певні вироби для підприємств оборонної промисловості, отримували від “Оптимумспецдетали” і “Ренала” продукцію в основному походженням з країни агресора, яка була доставлена невстановленим слідством способом”, – сказав Луценко відразу після скандалу – 27 лютого.

А ще раніше, 26 лютого дружина Генпрокурора і представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що “Укроборонпром” і особисто Гладковський мають намір судитися з журналістами Бігус.інфо, щоб вони спростували дані, наведені в їх розслідуванні. “Особисто Гладковський, наскільки я знаю, буде подавати до суду, щоб журналіст або спростував, або підтвердив, або надав незаперечні факти“, – заявляла Луценка у Верховній Раді.

За цим цитат, наведених у зворотному порядку, можна скласти уявлення про те, як змінювалася позиція президента щодо ключового серед його “любих друзів”. Від заперечення через виправдання – до відставки. І може навіть до реального слідства у його справі. Правда, це питання спірне. Загадка, чому думка президента змінилося.

Активних дій до виборів не буде

Так співпало, що скандал з Гладковским вибухнув раз, коли Конституційний суд визнав боротьбу з корупцією антиконституційною. Як писали “Вісті”, це була свого роду спецоперація, яка гарантувала б реабілітацію самого президента і його оточення після (або в випадку) поразки на виборах. Сценарій, при якому Порошенко не потрапляє на другий термін – і відразу після цього отримує звинувачення в корупції, вельми вірогідний.

“Для Петра Олексійовича було важливо відправити сигнал своїм прихильникам, що він їх захистить. Маніпуляція в тому, що ціла група справ, які були відкриті – автоматично закриваються. І я не думаю, що це якось можна буде повернути, відкрити по тій же статті заново ті справи. Конституційним Судом АП вирішила для себе кілька питань”, – зазначає політолог Олексій Якубін.

Тепер виходить, що навіть якщо прийняти нову корупційну статтю” в КК, вже відповідає Конституції, вона не буде мати зворотної дії. Тобто, корупціонерів, розікрали засіки батьківщини до прийняття нової статті, не буде підстави притягувати до відповідальності. Фактично Порошенко і його оточення в даному випадку отримало “індульгенцію”, прощення гріхів.

Хоча цей факт не викликав великого роздратування в суспільстві (до скандалів у зв’язку з корупцією у нас давно звикли), але західні партнери України висловили невдоволення. “В парламенті не відчувається їх реакція, ніхто нічого не говорить. В АП дзвонили, вважай, щодня, вимагали пояснень. Просили зберегти статтю КК – хоч як це тепер зробити, ніхто не розуміє. Дзвонили з Німеччини, зокрема, з президентом довга розмова. На якому рівні обговорювали цю ситуацію з США, мені невідомо. Але ясно, що Європа загрожує скасуванням безвиза, Вашингтон – перспективою кредитів МВФ. Само собою, це репресії не завтра розпочнуться, але вони захочуть зрозуміти, що робиться для подолання кризи”, – говорить “Вістям” джерело у фракції БПП.

Втім, експерти не повною мірою згодні з думкою, що за повернення до корупції заберуть безвиз. Однак тиск з боку Заходу вони підтверджують.

“Там, на Заході, прекрасно розуміють, що подібні речі – опір боротьбі з корупцією – це бунт еліт, – каже політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. – Ніде не була простою міжнародна боротьба з корупцією. Міжнародні інститути підключалися до боротьби з внутрішньою корупцією. Завжди еліти незалежно від політичного походження, партійного кольору виявляли корпоративну солідарність, щоб стримати натиск антикорупційного лобі – як зовнішнього, так і внутрішнього”.

На думку Карасьова, “західні друзі” не будуть робити активних дій до виборів. Європейські та американські політики дійсно поки що утримуються від публічних заяв. Але на те, що з-за згортання боротьби з корупцією може бути скасований безвиз, а у Києва виникнуть проблеми з кредитами МВФ, вже натякнула впливова неурядова організація Transparency International. “Рішення Конституційного Суду порушує міжнародні зобов’язання України в частині проведення антикорупційної реформи, що загрожує переглядом умов співпраці з Києвом з боку світового співтовариства“, – йдеться в їх заяві, поширеній напередодні вихідних.

Незважаючи на неурядовий статус, Transparency International в чому висловлює думку Євросоюзу, оскільки фінансується, зокрема, за рахунок урядових організацій держав-членів ЄС. Зокрема, серед її донорів – Департамент міжнародного розвитку уряду Великобританії, Агентство з розвитку міжнародної кооперації Швеції, МЗС Німеччини і Данії та інші подібні інституції. Також відома тісний зв’язок цієї організації з Світовим банком (організація була заснована екс-головою СБ).

З цієї точки зору Гладковскому просто не пощастило – він потрапив під роздачу. Зараз президент розглядає всі варіанти, як знизити загострення пристрастей.

“Логіка в заявах Transparency є. Я думаю, ще є час одуматися і оперативно повернути цю поправку. І в цілому цей знак показовий. Це обернеться великими втратами щодо нинішньої політичної верхівки з зовнішніми партнерами. Бо вони чудово розуміють, “хто замовляє музику”, хто контролює внесення неконституційною цієї поправки, вона руйнує всі спроби “колективного Заходу” збудувати в Україні антикорупційну вертикаль незалежну від системи. І наслідки цього рішення можуть виявитися системними. Часу, щоб порозумітися з партнерами, у Порошенка практично немає. Тому резонанс буде негативними”, – зазначає політтехнолог Андрій Золотарьов.

Західний досвід боротьби з корупцією в Україні результатів не приніс

Єдина тактика, яка може переконати Захід – що і без “антиконституційною” статті, боротьба з корупцією триває. І Порошенко саме це змушений зараз доводити.

Він, по-перше, звільнив свого друга Гладковського з усіх посад, про що і повідомив в Миколаєві. Зазначимо, далі в долі Гладковського можливі варіанти. Зараз в Україні існує практика, коли чиновник, звільнений за корупцію, залишається де-факто на своїй посаді.

Приклад – глава відділу кадрів Укрзалізниці Вахтанг Джакелі, який в 2017 році вимагав 300 тис. дол. за призначення на посаду. Був відсторонений, але продовжував ходити на роботу кожен день, поки йшло слідство. При цьому новий в. о. фактично виконував його розпорядження. З Гладковским може вийти така ж історія. При цьому, він цілком може бути згодом визнаний потерпілим у справі про корупцію, як сталося з ще одним бпп-шником, подозревавшимся в корупції – Бориславом Розенблатт.

Але є й інший сценарій. Щоб втихомирити “західних друзів”, Порошенко цілком може бути справі Гладковського хід. Більш того, в умовах, що створилися, йому вигідно хоча б одного друга посадити за корупцію. Причому, враховуючи, що процес виразно до виборів не завершиться, потім цю справу можна буде благополучно закрити. Але нервів Гладковскому і членам його сім’ї в цьому випадку помотают порядно.

По-друге, президент ще 27 лютого поспішив заявити, що вже розробляє і внесе на розгляд Ради нову версію “антикорупційної” статті КК. “Нова редакція закону буде виписана так, що й комар носа не підточить“, – додав президент. Проте вже відомо, що новий закон замість старого Захід не влаштовує. Само собою, він не вирішує і проблему корупції.

“Це не вирішить проблему, тому що Конституційний суд виступив за презумпцію невинності чиновників вищого рангу. Тобто, якщо хтось буде, так сказати, по-іншому розглядати цю ситуацію, то він буде знову порушувати Конституцію. Тут концептуально немає рішення. Ті, хто отримують зарплати, доходи державного бюджету– не просто громадяни, а держслужбовці – і по відношенню до них може діяти презумпція винності. На Заході саме так. Це не просто громадянські права, а особливий статус понад прав громадянина. Точно так само, як і депутатський імунітет, наприклад. Простий громадянин не володіє імунітетом – але політик, суддя – володіють. Бо така специфіка його діяльності. Тому все це поки відкладається, і напрошується питання, що західний досвід боротьби з корупцією в Україні результатів не приніс. В Україні треба якось по-іншому боротися з корупцією”, – вважає Карасьов.