Євро в Україні стрімко дешевшає: курс валют на 4 березня

Національний банк України встановив офіційні курси валют на 4 березня. Так, долар подорожчав на 1 копійку, а євро подешевшав на 9 копійок. Тепер долар коштує 26,86 грн, а євро — 30,57 грн.

На готівковому ринку за долар просять мінімум 26 гривень 87 копійок. Вартість євро стартує від 30 гривень 52 копійок.

Експерти називають серед основних причин зміцнення української національної валюти збільшення валютної виручки, яку отримує наша країна. Це сталося через рекордного врожаю зернових, які становлять одну з головних статей українського експорту. Також подорожчала вартість експортної української металургії.