Академія наук здасть в оренду землю на 200 мільйонів гривень – ЗМІ

Найбільший державний латифундист України планує заробляти на власних землях. Академіки Національної академії аграрних наук (НААН) України запропонували парламенту здавати в оренду частину невикористаних у НААН земель. Виручені гроші академіки планують витратити для розвитку матеріально-технічної і наукової бази.

Згідно пояснювальній записці до одного з двох законопроектів, які НААН представила в профільний комітет парламенту, в постійному користуванні академії знаходиться 465 000 га земель, з яких 364 000 га – рілля. Всі землі академії розділені на зони. До першої відноситься 98 000 га, на яких проводяться дослідження проблем землеробства, до другої – 117 000 га для виробництва елітного насіння селекції НААН. Третя група – 61 000 га, на яких вирощуються кормові культури для тварин. До четвертої групи належать 88 000 га, призначені для ведення товарного виробництва.

У НААН вважають, що землі четвертої зони можуть принести їм прибуток. Планується, що в оренду можна передати 30 000-40 000 га земель, це потенційно принесе НААН 200 млн грн на рік.

Для досягнення цієї мети академіки планують здавати землі НААН не довше, ніж на сім років. Згідно одному законопроекту, орендарями можуть бути тільки працівники дослідних господарств НААН та державні і комунальні підприємства. Другий документ розширює цей список до юридичних та фізичних осіб. Орендодавцем виступає президія НААН.

Вчені-аграрії пропонують виставляти на аукціон в системі ProZorro кожен конкретний ділянку. Один наділ не повинен перевищувати 2 га.

Крім того, НААН пропонує внести зміни до Земельного кодексу, щоб орендовані у академії землі заборонили здавати в суборенду або викуповувати.

Для здачі землі в оренду, НААН з дозволу місцевих властей повинна замовити проект землеустрою з детальним описом кожного земельного масиву.

Відзначимо, що в 2017 році НАБУ заявляло про те, що в академії діє система тіньової оренди земель. Оплата – близько $100 за 1 га – осідала в кишенях підприємців від науки.

За даними НАБУ, протягом 2008-2016 років президія академії ініціював ряд рішень, в результаті яких 200 га державних земель перейшли у приватну власність.

Тоді збитки від тіньових земельних схем НААН антикорупційне відомство оцінило у 1 млрд грн.

У НААН цю інформацію спростовували. А в парламенті створили тимчасову слідчу комісію про перевірку діяльності НААН. Однак результату це не дало.